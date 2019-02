Sarah Lombardi von Freund Roberto getrennt?

Mittwoch, 6. Februar 2019 09:52 Uhr

Eigentlich war Sarah Lombardi so verliebt in ihren neuen Freund Roberto, mit dem sie seit Sommer letzten Jahres offiziell zusammen war. Auch die Entfernung zwischen Köln und Berlin, wo er lebt, konnte ihrer Liebe nichts anhaben.

Nun fragen sich jedoch viele Fans zurecht, ist Sarah noch mit Roberto zusammen? Seit Monaten gibt es keine neuen Bilder von ihr und ihrem Freund. Das letzte Bild postete Sarah im Oktober mit ihm.

Sie können sich nur selten sehen

Was ist passiert? Sarah lebt und arbeitet in Köln, steht aktuell für die Show „Dancing on Ice“ vor der Kamera. Für Roberto ist es nur am Wochenende möglich, zu seiner Liebsten zu fahren, wie sie vor wenigen Monaten im Interview mit der „Closer“ sagt: „Er hat überwiegend nur an den Wochenenden Zeit, nach Köln zu kommen. Und ich bin ja auch immer viel unterwegs – vor allem an den Tagen, wenn er frei hat.“

Quelle: instagram.com

Gelöscht sind die gemeinsamen Bilder von Roberto und Sarah noch nicht. Auch er hat auf seinem privaten Facebook-Account noch alle Bilder mit seiner Freundin, ein gutes Indiz dafür, dass die Beiden also noch zusammen sind.