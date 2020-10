15.10.2020 10:29 Uhr

Sarah Lombardi wird 28: Sooo süß gratuliert ihr „Mann“ Julian

Sarah Lombardi feiert heute ihren 28. Geburtstag und bekommt ganz viel Liebe, vor allem von ihrem aktuellen Freund Julian Büscher. Der gratuliert ihr supersüß zu ihrem Ehrentag.

Mit Julian Büscher ist Sarah Lombardi seit knapp einem Jahr liiert und die beiden sind super glücklich. Seit einigen Monaten wohnen sie auch zusammen.

Süße Worte von Julian

Nun hat der Amateur-Kicker seiner berühmten Freundin zum Geburtstag gratuliert und der Instagram-Post könnte nicht süßer sein. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb er:

Happy Birthday my love. Alles Gute, Glück und Sonnenschein wünsche ich dir zum ich Geburtstag. Behalte dir immer dein wunderschönes Lachen, das wird dir den Weg schon zeigen – Auf all deinen Wegen werde ich dich begleiten und auch tragen. Es wird hoch und runter gehen aber von der Zugspitze werden wir gemeinsam runter schauen. Ich liebe dich mein Schatz, genieß deinen Tag und bleib einfach so wie du bist meine kleine Prinzessin.“

„Mein Mann!“

Direkt am Morgen bekam Sarah auch noch eine kleine Überraschung von ihrem Freund und ihrem Sohn Alessio. Eine Torte und Geschenke. Ein kurzes Video davon zeigte sie in ihrer Instagram-Story.

„Birthday Surprise von meinem Mann und meinem kleinen Schatz“, schrieb sie dazu. Ihr Mann? Eigentlich sind Sarah und Julia noch nicht verheiratet oder gar verlobt…

Verdächtiger Ring

Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass die beiden sich verlobt haben könnten. Sie machten Urlaub auf den Malediven und in einer Instagram-Story ist aufmerksamen Fans jedoch etwas aufgefallen. Sie trägt einen Ring am Finger und der sieht verdächtig nach einem Verlobungsring aus. Hat er wirklich die Frage aller Fragen gestellt?

Außerdem posteten beide ein Bild, auf dem sie auf einer mit Blumen verzierten Schaukel sitzen. Sie versah das Bild mit dem Hashtag „#happiestgirlintheworld“ und er mit den Worten „Für immer!“

Ist Julian der Richtige?

Seit Anfang des Jahres sieht man Sarah an der Seite von ihrem Julian. Bereits davor wurde spekuliert, ob sie nach der Trennung von ihrem Ex Roberto Ostuni im Herbst 2019 einen neuen Partner hat.

Seit einigen Monaten steht sie öffentlich zu ihrem neuen Freund und diesmal scheint sie endlich die große Liebe gefunden zu haben. Die beiden sind auch bereits in eine gemeinsame Wohnung gezogen, da kann der nächste Schritt ja nicht mehr lange auf sich warten lassen!