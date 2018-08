Sarah Lombardi zeigt ihre neue Liebe jetzt komplett

Sonntag, 26. August 2018 12:13 Uhr

Die Zeit, in der Sarah Lombardi ihren neuen Lover nur in (Körperteil-) Ausschnitten zeigt ist vorbei. Jetzt wird auch offiziell Händchen gehalten. Auf Instagram zeigt sich die 25-Jährige mit ihre neue Liebe Roberto.

Zu einem fröhlichen Foto mit dem Neuen, dass die Sängerin am Samstagnachmittag postete, schrieb sie lediglich „Insieme“, das italienische Wort für „Zusammen“. Den jungen Mann lernte die Ex von Sänger Pietro Lombardi bereits Ende des letzten Jahres kennen. Dieser Roberto Ostuni, der in Berlin wohnt, zeigte sich allerdings schon vor knapp zwei Monaten ganz stolz erstmals mit der neuen Frau an seiner Seite auf seinem Facebook-Account. Es folgte dann Mitte August ein weiteres Bildchen mit dem Kommentar „Meine kleine Prinzessin“. Da ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden Turteltauben ihren ersten offiziellen Auftritt präsentieren.

Quelle: instagram.com

Umzug nach Berlin?

„Er hat überwiegend nur am Wochenende Zeit, nach Köln zu kommen“, verriet Lombardi, die auf vielen roten Teppichen zu Gast ist, im Juni dem Magazin ‚Closer‘. „Und ich bin immer viel unterwegs, wenn er freihat.“ Doch ein Umzug von Köln nach Berlin komme für sie wohl nicht in Frage: „Das Rheinland ist meine Heimat. Alessios Papa Pietro und meine Familie leben hier. Und Alessio hat ab August auch schon einen Kindergarten-Platz. Weggehen ist daher keine Option für mich.“

Quelle: facebook.com

Und warum hat es so lange gedauert, bis sie ein erstes Komplett-Bildchen des Neuen zeigte? Die Erklärung dafür gab Sarah unlängst der ‚Bild‘-Zeitung: „Natürlich ist es so, dass man es nicht direkt am Anfang schon publik macht, weil man erstmal schaut, wo die Reise hingeht und sich kennenlernt. Und ich glaube, das war auch ganz vernünftig.“ (KT)