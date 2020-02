Sarah Michelle Gellar: 20 Jahre glücklich verheiratet wegen einer Freundin

Sarah Michelle Gellar dankte jetzt einer Freundin auf Instagram dafür, dass sie sie damals versehentlich mit ihrem jetzigen Ehemann, Freddie Prinze, Jr., zusammengebrachte.

In dem Posting enthüllte die Schauspielerin, dass das Pärchen, das in Filmen wie „Scooby Doo“ oder „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ spielte, sich eines Abends mit einer gemeinsamen Freundin zum Essen treffen wollte. Die verpasste jedoch ihren Flug.

Quelle: instagram.com

17 Jahre verheiratet

„Vor 20 Jahren, diese Woche, sollten @realfreddieprinze und ich mit einer gemeinsamen Freundin von außerhalb zu Abend essen“, beginnt Sarah ihre Geschichte. „Diese Freundin hat ihren Flug verpasst. Wir haben aber beschlossen, uns trotzdem zu treffen.“

Sarah Michelle Gellar fügte hinzu: „Jetzt, 20 Jahre zusammen, 17 davon verheiratet und zwei Kinder später, gehen wir immer noch zum Abendessen in dieses Restaurant. Also danke @ sloaney77, dass du damals nicht erschienen bist.“