Selena Gomez & Bella Hadid: Verbünden sie sich jetzt gegen Ex The Weeknd?

Sie liebten einst denselben Mann – waren sich lang spinnefeind. Nun sind die Streitigkeiten Geschichte. Bella Hadid (23) führte über Jahre eine On-Off-Beziehung mit The Weeknd (29). In einer ihrer Liebes-Pausen war er für wenige Monate mit Selena Gomez (27) zusammen.

Selena Gomez und The Weeknd zeigten sich zusammen in der Öffentlichkeit und besuchten gemeinsam Events, doch die Liebe sollte nur wenige Monate halten. Danach bandelte der kanadische Sänger wieder mit seiner Ex Bella Hadid an, aber auch diese Beziehung hielt nicht.

Sie waren mal befreundet

Selbstverständlich waren Selena und Bella nicht gut aufeinander zu sprechen, obwohl sie 2015 sogar noch mit gemeinsamen Freunden zusammen abhingen und sich gegenseitig bei Instagram folgten. Als Selena jedoch mit The Weeknd anbandelte, entfolgte sie seiner Ex kurzerhand. In der heutigen Zeit kommt das einem Messerstich gleich…

Jetzt ist Gras über die Sache gewachsen und die beiden Exen des Sängers scheinen sich wieder zu verstehen. Selena folgte ihrer alten Freundin wieder auf Instagram – verbünden die beiden sich nun gegen ihren Ex-Freund?