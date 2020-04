Selena Gomez erträgt nur mit ihrem Ex The Weeknd die Corona-Zeit

Selena Gomez hört sich in der Selbst-Isolation einen Song ihres Ex-Freundes The Weeknd an. Die ‚Lose You To Love Me‘-Hitmacherin teilte auf Instagram die Lieblings-Songs mit ihren Fans, die ihr dabei helfen, „positiv zu bleiben und die Zeit rumzukriegen“.

Dabei erwähnte sie, sich The Weeknds Track ‚Snowchild‘ angehört zu haben. Zu den weiteren Liedern auf ihrer Liste gehören Werke von JP Saxe, Lauren Daigle, Kari Jobe und Roddy Ricch. Gomez, die sich 2017 nach zehn gemeinsamen Monaten von The Weeknd trennte, teilte auch ihre Lieblingsbücher und -filme mit ihren Anhängern.

Schwere Zeiten

Als sich das Paar vor drei Jahren trennte, behauptete ein Insider, die beiden hätten es als schwierig empfunden, in der Zeit während der Tour des Sängers getrennt voneinander zu sein.

Während ihrer gemeinsamen Zeit betrachtete die Musikerin ihren Freund, dessen bürgerlicher Name Abel Tesfaye ist, auch als ihren besten Freund und lobte ihn dafür, ihrem Leben etwas „hinzuzufügen“.

Die Liebesbeziehung der beiden Musikstars hielt dem vollen Terminplan des ‚Blinding Lights‘-Sänger wohl aber trotz alledem nicht stand…