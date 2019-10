Selena Gomez: Gott soll ihr den richtigen Mann schicken

Selena Gomez vertraut darauf, dass Gott ihr den Richtigen schickt. Die 27-jährige Sängerin, die in der Vergangenheit eine On/Off-Beziehung mit Justin Bieber pflegte, ist bereits seit zwei Jahren Single. In ihrer neuen Instagram-Story verrät sie ihren Fans nun, dass sie sicher ist, dass Gott ihr irgendwann ihren Traumprinzen schickt.

Im Clip erzählt Selena Gomez: „Ich date derzeit niemanden. Ich bin seit zwei Jahren Single. Gott macht das Timing, nicht ich.” Schon vor einer Weile hatte die ‚Wolves‘-Interpretin offen über ihr Liebesleben gesprochen und dabei betont, dass sie lieber allein ist als in einer stressigen Beziehung. Besonders Kommunikation sei für sie wichtig.

„Ich will, das es real ist“

Damals erklärte Selena: „Ich will wissen, wie Liebe für mich das nächste Mal aussehen soll. Ich will, dass es real ist und ich will nicht abhängig sein oder chaotisch. Es darf nicht an Kommunikation mangeln. Wenn man älter wird, dann findet man Menschen, die zu einem passen, die auf derselben Wellenlänge sind wie du. Ich chille zur Zeit, ehrlich gesagt, es ist alles so stressig.“

Auf die richtige Person will die Musikerin derweil so lange wie nötig warten – immerhin verbringen die beiden dann ihr restliches Leben miteinander. „Es macht mir nichts aus, darauf so lange wie nötig zu warten, denn wir werden das dann bis an unser Lebensende machen“, erklärt sie.