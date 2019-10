Selena Gomez: Was geht mit Niall Horan?

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (27) wurde bei einem Dinner mit One-Direction-Sänger Niall Horan (26) gesichtet. Die beiden waren 2016 bereits ein Paar, doch die Liebe ging schon nach wenigen Monaten in die Brüche.

Zurück zum Ex? Das kennt Selena Gomez bereits. Mehrmals ließ sie ihre Liebe mit Ex Justin Bieber wieder aufleben, am Ende sollte das jedoch nicht reichen, der ist nun mit Hailey Bieber verheiratet.

Quelle: instagram.com

Sie sind Freunde

Gemeinsam mit Freunden verbrachten Selena und Niall Horan einen Abend zusammen, ein Foto des Treffens postete eine Freundin auf Instagram. Niall legte vertraut den Arm und Gomez, ob sich da nun doch wieder mehr anbahnt?

Eine Quelle verneint das gegenüber „E! News“: „Selena und Niall daten nicht, sie hängen als Freunde zusammen rum. Sie waren immer sehr gute Freunde und haben den Kontakt gehalten, über die ganze Jahre. Sie waren immer unterstützend gegenüber dem anderen, sie haben auch schon darüber gesprochen, musikalisch zu kollaborieren.“

Schade, eigentlich wären Selena und Niall ein süßes Paar…