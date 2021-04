Severino Seeger: Sie ist die Nachfolgerin von Ex Sharon Trovato

Severino Seeger: Sie ist die Nachfolgerin von Ex Sharon Trovato

13.04.2021 14:44 Uhr

Severino Seeger schwebt im Liebesglück. Nach seiner Trennung von TV-Detektivin Sharon Trovato hat er eine neue Freundin gefunden. Und sie spielt jetzt schon eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben.

Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass der ehemalige DSDS-Sieger Severino Seeger eine echte TV-Bekanntheit liebt. Er und Detektivin Sharon Travato waren ein Paar.

Rund ein Jahr mit Sharon liiert

Severino Seeger war seit 2014 mit seiner Frau verheiratet, gemeinsam haben sie eine Tochter. Ende 2018 gab er die Trennung von ihr bekannt. Danach verguckte er sich Hals über Kopf in Sharon.

Damals schwärmte er: „Ich bin seit 2 Jahren Single und freue mich, dass es sich mit Sharon so gut anfühlt. Ich bin sehr gerne in ihrer Nähe“, so der Sänger gegenüber der „Bild“-Zeitung.

„Ich war auf Jagd!“

Nachdem Severino und Sharon sich getrennt haben, ging er auf Liebesjagd und wurde fündig. Sie kennen sich schon seit 2016, doch erst im letzten Jahr gab es das erste Date:

„Ich war – um ehrlich zu sein – im Single-Modus und auf Jagd. Als wir uns in Nürnberg getroffen haben, wusste ich aber, dass ich sie wirklich kennenlernen wollte“, so Seeger gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Sie schreibt seine Songs

Die Glückliche ist Nadine Mai (37) aus München und noch dazu seine neue Songwriterin. „Durch sie habe ich Ruhe und musikalisch meine Richtung gefunden. Sie hat ein unglaubliches Gehör“, schwärmt er.

Und nicht nur das, sie spiel auch in seinem neuen Musikvideo zu „Lieb mich“ mit. Das scheint bei Severino übrigens eine Masche zu sein: Auch Sharon spielte damals in einem seiner Musikvideos mit.

Wer ist eigentlich Severino Seeger?

Severino wurde 2015 als DSDS-Sieger bekannt. Direkt nach dem Finale von DSDS veröffentlichte er seinen Siegersong „Hero of My Heart“, der von Dieter Bohlen produziert wurde. Mit dem Song stieg er auf Platz 10 der Charts ein.

Eigentlich sollte er, wie bei DSDS-Siegern üblich, danach auf Tour gehen, jedoch wurden neun von zehn Konzerten seiner Tournee abgesagt. Sein Karrierestart stand im Schatten eines Betrugsskandals.

Der Fall!

Im Juni 2015 musste Severino Seeger wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor dem Gericht verantworten. Mit einigen Komplizen soll er mehrere Seniorinnen um ihr Geld gebracht haben.

Sie gaben sich als Bank-Mitarbeiter aus und ließen die alten Damen in dem Glauben, dass sie versehentlich Geld falsch überwiesen hätten und erfragten Kontodetails der Senioren. Nach einem Schuldgeständnis wurde Severino zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

(TT)