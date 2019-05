Shailene Woodley will Sex, aber keine Dates

Freitag, 3. Mai 2019 17:20 Uhr

Shailene Woodley hat keinen Spaß an Dates. Die ‘Big Little Lies’- Darstellerin hat verraten, dass sie Sex liebt, die dazugehörigen Verabredungen aber nervig findet. Zwar hüpft Shailene mit ihren potentiellen Partnern gerne in die Kiste, Liebe dagegen finde sie “verängstigend”, weswegen sie auch ungern auf Dates gehe.

Im Interview mit ‘InStyle’ verriet Shailene: “Daten ist hart. Ich meine, ich liebe Sex. Ich liebe die Kraft der emotionalen Verbindung durch Körperlichkeit. Wer liebt das nicht? Aber zur Zeit bin ich nur interessiert an diesen unerwarteten, wirkungsvollen Verbindungen. Es ist leicht, über die positiven Dinge an Liebe zu sprechen, aber Liebe ist beängstigend.”

Liebeserklärung an Nicole Kidman

Liebeserklärungen scheinen der 27-Jährigen leichter zu fallen, wenn sie sie ihren Co-Stars ausspricht. Nicole Kidman beispielsweise hat offenbar einen ganz besonderen Platz in Shailenes Herzen. Kürzlich sagte sie online über die Oscar-Gewinnerin: “Dein Herz besitzt eine unendliche Kapazität, jeden Moment der Schönheit, den dieser Planet anzubieten hat, aufzusaugen. Du lehrst mich so viel, einfach indem du die unverfrorene und wahrhaftige Frau bist, die du bist.”

Shailene schwärmt weiter: “Du bist eine endlose Quelle an Ausdruck, die letzte Betrachterin und Zeugin des Lebens. Ich liebe dich mit jedem Teil von mir, du anmutiges Wunder. Ich folge dir bis zum Mond und zurück.”