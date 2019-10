Sheridan Smith schwanger: „Wünscht mir Glück wegen meiner Morgenübelkeit!“

Sheridan Smith ist schwanger. Die britische Sängerin erwartet ihr erstes Kind. Dies plauderte sie bei einem Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff aus. „Ich habe ein Baby an Bord. Ich trage Turnschuhe, damit ich laufen kann. Ich bin außer Atem. Ich habe all diese neuen Symptome – entschuldigt mich also!“, gestand sie laut der Zeitung ‚Daily Mirror‘.

Bereits Anfang dieser Woche sorgte die 38-Jährige für Spekulationen, wonach sie schwanger sein könnte, als sie über ihre Befürchtungen angesichts der Schiffreise sprach. „Ich stehe kurz davor, vier Tage lang zu segeln. Wünscht mir Glück wegen meiner Morgenübelkeit“, schrieb sie auf Instagram.

Quelle: instagram.com

„Ich werde sie so sehr vermissen“

Die Fans hakten daraufhin nach und wollten wissen, ob die Schauspielerin denn ein süßes Geheimnis habe. Eine Antwort bekamen sie jedoch nicht – bis jetzt. Dass sie es kaum erwarten könne, eine Familie mit ihrem Partner Jamie Horn zu starten, verriet Sheridan kürzlich gegenüber ‚The Mirror‘.

Für die Musical-Produktion ‚Joseph And The Amazing Technicolour Dreamcoat‘ arbeitete sie nämlich mit einer Gruppe an Kindern zu zusammen, die sie unheimlich ins Herz geschlossen habe.

„Ich kann nicht sagen, wie sehr ich diese Kinder liebe. Ich werde sie so sehr vermissen“, schwärmte sie. „Ich werde diese Erinnerungen im Herzen behalten und mitverfolgen, wie ihre Karrieren aufblühen. Jamie und ich denken jetzt darüber nach, mich zu einer Mama zu machen. Alles dank dieser wunderbaren Seelen.“