Sienna Miller: Hat sie sich heimlich verlobt?

Sienna Miller und Lucas Zwirner sollen sich verlobt haben. Die 38-Jährige ist seit Januar letzten Jahres mit dem Verleger zusammen – nun sollen sie ihre Beziehung Berichten zufolge auf die nächste Ebene gebracht haben und sich verlobt haben.

Über den Liebesstatus der schönen Blondine wurde schon seit Wochen spekuliert. Ein Insider soll nun gegenüber ‚Us Weekly‘ die Verlobung der beiden Turteltauben bestätigt haben und auch Siennas siebenjährige Tochter Marlow aus ihrer früheren Beziehung mit Tom Sturridge, hat dem Paar wohl ihren Segen gegeben.

„Sie freuen sich auf dieses neue Kapitel“

„Sie sind so verliebt. Ihre Tochter hat auch eine schöne und enge Beziehung zu Lucas. Sie freuen sich auf dieses neue Kapitel“, wird der Insider zitiert. Die Spekulationen rund um eine Verlobung entfachte die Schauspielerin selbst, als sie Anfang Januar in New York City mit einem Diamantring am Ringfinger gesichtet wurde.

Auf Fotos, die ‚MailOnline‘ erhielt, stellte die ‚American Sniper‚-Darstellerin stolz ihren Ring zur Schau, als sie sich mit der linken Hand an ihrem Mantel festhielt. Weder Sienna noch Lucas haben sich bisher zu den Verlobungsgerüchten geäußert.