Sila Sahin: Im Juli kommt das zweite Baby

Donnerstag, 7. Februar 2019 09:19 Uhr

Wow, das ging aber fix! Sila Sahin ist wieder schwanger und das obwohl Baby Elija erst sechs Monate alt ist. Das heißt, die Schauspielerin wurde rund einen Monat nach der Geburt von ihrem ersten Kind direkt wieder schwanger.

Geplant war das nicht, wie Sahin gegenüber RTL sagt: „Ich sagte meinem Arzt: ‚Ich habe schon 14 Kilo abgenommen, aber der Bauch will nicht weggehen. Können Sie nicht mal gucken, was da los ist?‘ Dann hat er einen Ultraschall gemacht und fing an zu grinsen.“

Quelle: instagram.com

Sila Sahin ist bereits im fünften Monat schwanger, im Sommer erwarten sie das zweite Baby. Dazu sagt sie: „Es ist tatsächlich im Juli soweit. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, aber das musste ich erstmal sacken lassen. Ich habe ja erst entbunden. Elija ist jetzt sechs Monate alt.“

Es war nicht geplant

Dass sie selbst damit am wenigsten rechnete, beweist ein Instagram-Post aus dem September 2018. Damals postete sie ein Bild von sich mit einem Bauchansatz und schrieb:

Quelle: instagram.com

„Was meint ihr wann dieses Bild entstanden ist? Vor der Geburt oder danach? Wenn man sich den Herbstlaub wegdenkt würde man doch sagen… Wow sie sieht wieder schwanger aus Einige von Euch haben mich darum gebeten euch mal meinen After-Baby-Body zu zeigen. Hier ist er in voller Schönheit.“

Damals war Sila bereits wieder schwanger und wir wissen nun heute, das war kein After-Baby-Body, sondern ein richtiger Babybauch!