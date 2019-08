Sila Sahin: So hart ist es mit zwei kleinen Kindern

Sila Sahin (33) ist im Juni 2019 zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes geworden und kümmert sich aktuell um ihre beiden kleinen Kinder und ist Vollzeit-Mama. Ihr erstgeborenes Sohn Elijah ist selbst erst ein Jahr alt, Sila wurde nur rund vier Wochen nach seiner Geburt im Juli 2018 erneut schwanger.

Nun gönnte sich die Schauspielerin einen Nachmittag eine Auszeit und besuchte ein Event in Berlin, dort erzählt sie, dass es mit zwei Kindern nicht einfach ist. Sila Sahin wollte eigentlich noch mehr Kinder, nun rudert sie jedoch zurück.

Quelle: instagram.com

Doch keine weiteren Kinder mehr?

Gegenüber RTL sagt die Frau von Samuel Radlinger: „Ich habe immer gesagt, ich will eine Fußballmannschaft. Von dem Gedanken bin ich jetzt abgekommen. Weil, es ist schon eine ganz harte Nummer. Ein Kind ist wie kein Kind und zwei Kinder sind wie zehn Kinder.“

Auch wenn Sila das Muttersein genießt, sie wird noch in diesem Jahr wieder ans Set von ihrer Serie „Nachtschwestern“ zurückkehren. Sie erzählt: „Drehen werden wir noch in diesem Jahr, ausgestrahlt wird erst im nächsten Jahr wieder. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden. Am besten die alten Folgen schauen.“