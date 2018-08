Sila Sahin verrät endlich das kleine Geheimnis

Donnerstag, 30. August 2018 14:45 Uhr

Sila Sahin verrät den Namen ihres kleinen Sohnes. Die 32-Jährige hat endlich Details über ihren kleinen Nachwuchs geteilt, der Mitte Juli das Licht der Welt erblicken durfte. Im Gespräch mit der ‚Bunten‘ spricht sie über die anstrengende Geburt und verrät dabei, dass der kleine Sprössling den Namen Elija trägt.

Der Name stammt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie „mein Gott ist Jahwe“. Die Geburt an sich war jedoch kein Zuckerschlecken für die schöne Schauspielerin. Ganze 16 Stunden lag sie in den Wehen und war am Ende kurz davor aufzugeben – doch dann erblickte die Hebamme endlich das Köpfchen.

„Das hat mir so einen Kraftschub gegeben, dass Elija dann kurz danach endlich bei mir war. Ich konnte es kaum fassen, als er auf meiner Brust lag“, erinnert sich Sila.

Quelle: instagram.com

Zwei Staatsbürgerschaften

Der Sohn von Sila und dem Fußballer Samuel Sahin-Radlinger kam in Norwegen zur Welt. Trotzdem soll er die Nationalitäten seiner Eltern übernehmen. Sila verrät: „Elija erhält eine norwegische Geburtsurkunde, soll aber die deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft bekommen.“ Bereits jetzt spielt der kleine Elija die wichtigste Rolle in seinem Zuhause: „Man nimmt sich als Person vollkommen zurück. Dieser kleine Mensch ist jetzt das Wichtigste in unserem Leben. Er ist der Boss. Alles andere ist unwichtig.“