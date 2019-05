Simone Ballack: Blitz-Hochzeit mit Jugendfreund

Sonntag, 12. Mai 2019 09:09 Uhr

Simone Ballack heiratete ihren Jugendfreund Andreas Mecky. Die 42-Jährige und ihr Freund Andreas Mecky haben sich am Samstag das Jawort gegeben. Während Andreas zur Feier des Tages eine schicke Lederhose mit weißem Hemd und Weste trug, erschien Simone in einem kurzen weißen Spitzenkleidchen.

Die Gastronomie-Unternehmerin und ihr frisch Vermählter sind seit Anfang Dezember 2019 offiziell ein Paar, kennen sich aber noch aus der Schulzeit. In ihrer gemeinsamen Heimat Kaiserslautern waren sie damals sogar in derselben Clique, auch später in München hielt der Kontakt noch.

Doch erst vor einem halben Jahr wurde aus ihrer Freundschaft mehr, auf dem Oktoberfest sollen sich die zwei damals nähergekommen sein. Der Heiratsantrag folgte im Januar 2019 und vier Monate später nun die Hochzeit. Für Andreas ist es die erste Ehe wohingegen Simone bereits einmal verheiratet war. Mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Nationalfußballspieler Michael Ballack hat sie drei Kinder. Die Ehe hielt von 2008 bis 2012.