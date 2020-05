So süß gratuliert Victoria Beckham ihrem David zum 45.

Victoria Beckham gratulierte ihrem Ehemann David am heutigen Samstag ganz stilvoll mit einer Instagram-Montage aus mehreren Throwback-Fotos und Videos. Die Modedesignerin beglückwünschte ihren Fußballergatten mit einem Schnappschuss, auf dem sie vor 23 Jahren mit ihren damaligen Hunden, den Rottweilern Snoop und Puffy in Manchester unterwegs waren.

Quelle: instagram.com



Romantischer Gassi-Schnappschuss

Victoria schrieb dazu: „Alles Gute zum Geburtstag @DavidBeckhamx. Hier eine Erinnerung an unsere Spaziergänge mit Snoop und Puffy in Manchester vor all den Jahren. 23 Jahre später laufen wir immer noch zusammen durchs Leben. Ich liebe dich so sehr“.

Als nächstes veröffentlichte Posh eine Videosammlung, im Hintergrund ist der Song „Long Train Runnin“-Hit The Doobie Brothers zu hören.

Tänze und Hunde-Schmusereien

In dem Clip vom letzten Jahr ist David unter anderem mit Mickey-Mouse-Ohren im Disneyland Florida zu sehen. Außerdem kann man den ehemaligen Manchester United-Spieler beim Gänse füttern erleben und ihm dabei zuschauen, wie er sich gerade darauf konzentriert, die Zauberschule Hogwarts aus Lego zu bauen.

In dem Video tanzt Beckham dann auch noch mit seinem besten Kumpel Marc Anthony auf der Party zum 21. Geburtstag seines ältesten Sohnes Brooklyn und posiert mit den süßen Cockerspaniels Fig und Olive.