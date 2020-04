Sofia Richies Mutter über ihren Freund: „Ich liebe ihn“

Sofia Richies Mutter ist überzeugt, dass Scott Disick ein anständiger Mann ist. Die 21-Jährige ist schon seit fast drei Jahren mit dem ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star, der zusammen.

Zuspruch bekommt sie dabei vor allem von ihrer Mutter Diane Alexander, die von dem Freund ihrer Tochter große Stücke hält. „Ich liebe ihn! Wir haben alle unsere Sachen zu tragen, aber er ist ein wirklich guter Mensch. Und er ist so ein guter Vater. Ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich wissen. Er ist jede Nacht bei ihnen zu Hause – Hausaufgaben, Bettzeit.“ Mit seiner Ex Kourtney Kardashian hat er die drei Kinder Mason (10), Penelope (7) und Reign (4).

Das sagt die Mutter zu dem großen Altersunterschied

Diane, die außerdem noch den 25-jährigen Sohn Miles mit ihren Ex-Mann Lionel Richie hat, ist stolz auf die Unabhängigkeit ihrer Tochter: „Sie ist sehr weise und sie macht in Beziehungsfragen nichts falsch – sie weiß was richtig und was falsch ist. Sofia bedeutet Weisheit. Ich lerne so viel von ihr!“

Mit dem 15-jährigen Altersunterschied zwischen ihrer Tochter und dem 36-jährigen Scott habe sie kein Problem, betonte Diane gegenüber dem ‚Heat‘-Magazin: „Es ist in meinen Augen sehr ausgeglichen, alles davon. Alle scheinen ein gesundes Verhältnis zu haben.“

Ihre Meinung zu den Kardashians

Auch dass Sofia und Scott viel Zeit mit seiner ehemaligen Partnerin und deren Familie verbringen, findet sie gut. Über die Kardashian-Familie sagt sie: „Sie sind süß, sie arbeiten hart, wer möchte nicht so eine Familie um sich haben? Was ist schlecht daran? Ich habe nichts schlechtes über sie zu sagen.“