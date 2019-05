Sophia Thomalla muss beim „Rock am Ring“ kellnern

Mittwoch, 22. Mai 2019 12:20 Uhr

Sophia Thomalla (29) muss beim legendären „Rock am Ring“ kellnern. Ist sie knapp bei Kasse oder was hat es damit auf sich? Nein, weder noch, Sophia hat schlicht und einfach eine Wette verloren und muss nun ihren Wetteinsatz einlösen.

Aber worum ging es bei der Wette? Sophia Thomalla ging eine Wette mit Illusionist Farid. Bei einer seiner Shows im Theater am Aegi in Hannover. Dort wettete er, dass er es schaffen würde einen riesigen XXL-Eiszapfen im Nirgendwo zu erstellen und ihn mit „Jägermeister“-Kräuterlikör zu befüllen. Selbstverständlich gelang ihm dieser Trick und er zaubert einen über 7 Meter hohen Eiszapfen, der gefüllt mit „Jägermeister“-Flaschen und völlig aus dem Nichts, auf einem abgeschiedenen Feld in Athenstedt auftauchte.

Fans können Sophia dabei zusehen

Nun muss Sophia Thomalla ran und wird beim „Rock am Ring“ auf der Bühne ein Ständchen bringen und sich hinter den Tresen stellen. Auf Instagram postete Sophia ein Bild von dem Eiszapfen und schrieb: „Die Wette um den Eiszapfen irgendwo im Nirgendwo hab ich verloren. Wetteinsatz war: Auf irgendeinem öffentlichen Event soll ich jetzt also performen oder irgendetwas Eigenartiges machen.“

Quelle: instagram.com

Wer den Auftritt von Sophia Thomalla, sowie der berühmt-berüchtigten Blaskapelle in Aktion erleben möchte, der hat am 8. Juni auf dem Rock am Ring Festival die einmalige Gelegenheit dazu: live und hautnah auf dem Jägermeister Platzhirsch!