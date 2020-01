Sophia Vegas: Amanda darf schon mit auf den Roten Teppich

Sophia Vegas (32) ist in den letzten Monaten in ihrer Mutterrolle aufgegangen und kümmert sich rührend um ihre kleine Tochter Amanda (11 Monate). Die durfte ihre Eltern Sophia und Daniel Charlier nun sogar auf den Roten Teppich bekleiden.

Die kleine Amanda ist schon mächtig groß geworden und ein richtig glücklicher Wonneproppen. Bei einem Firmenevent durfte Amanda dabei sein und strahlte mit ihren Eltern in die Kamera. Sie trug ein rosa Blumenkleid und ein passendes Stirnband.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophia Charlier (@officialsophiavegas) am Jan 12, 2020 um 12:59 PST

Sophia Vegas trug ein traumhaftes Pailettenkleid in Meerjungfrauenform mit Federapplikationen am Saum. Ehemann Daniel wählte einen klassischen schwarz-weißen Smoking. Zu dem Bild schrieb Sophia: „Was für ein unglaubliches Firmenevent. Ich bin unendlich stolz auf meinen Ehemann, dass er so ein tolles Team aufgebaut hat.“

Das wird für Amanda sicher nicht der letzte Gang über den roten Teppich sein…