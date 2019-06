Sophia Vegas: Darum ist es so ruhig um sie geworden

Freitag, 7. Juni 2019 11:43 Uhr

Was macht eigentlich Sophia Vegas (31)? Um die Blondine war es in der letzten Zeit ungewöhnlich ruhig geworden, hat sich die junge Mama etwa entschieden sich aus der Öffentlichkeit zurück zu ziehen? Sophia meldet sich bei Instagram zurück und erklärt, was bei ihr los war.

Quelle: instagram.com

Auf Instagram schreibt Sophia Vegas: „Warum ist es so ruhig um mich geworden ? Das sind die E-Mails die ich momentan ohne Ende bekomme. Wir sind endlich in unser eigenes neues Häuschen gezogen was mich zwischen Windeln wechseln, kuscheln mit unserem Engel und etliche Kartons auspacken super viel Zeit gekostet hat.“

Sie will ihre Hochzeit planen

Dazu postete sie neue Bilder ihrer kleinen Amanda und teilt ein Update ihrer Tochter: „Es erfüllt mein Herz mit so viel liebe unseren Engel jeden Tag aufs neue stahlen zu sehen und die Zeit mit meinen Lieblings menschen zu genießen. Amanda fängt an mit diesen unfassbar süßen Baby gurgeln die jeden Tag aufs neue vom Ton variieren.“

Erst kürzlich hat Sophia einen Heiratsantrag von ihrem Liebsten Daniel Charlier bekommen und will nun mit den Vorbereitungen beginnen: „Jetzt freue ich mich zwischen Windeln wechseln und kuscheln unsere Hochzeitsvorbereitungen zu planen.“ Für Sophia wird es die zweite Ehe, sie war zuvor zwischen 2010 und 2017 mit Bert Wollersheim verheiratet.