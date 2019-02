Sophia Vegas: Folgt nun die Hochzeit?

Dienstag, 5. Februar 2019 09:03 Uhr

Vor zwei Tagen brachte Sophia Vegas ihre Tochter Amanda zur Welt, es ist ihr erstes Kind. Für den Kindsvater Daniel Charlier ist es jedoch bereits das sechste Kind, er hat fünf weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

Nun soll, laut einem Bericht von RTL, schon bald die große Hochzeit von Sophia und Daniel stattfinden und das sogar in Deutschland und Amerika.

So ist ihre Patchwork-Familie

Mit ihrem Freund wohn Sophia in Beverly Hills, ebenfalls mit dabei, drei seiner Kinder. Die verbringen die Zeit abwechselnd bei ihm und bei der Mutter und für Sophia ist die Patchwork-Familie bereits etwas ganz Normales.

Quelle: instagram.com

Die 31-jährige kommt super mit seinen Kindern aus und sagt gegenüber RTL: „Ich liebe sie wie meine eigenen Kinder. Ich akzeptiere sie wie meinen Partner. Sie sind ein Part von ihm und daher auch von mir.“

Bereits in der Vergangenheit kündigte Sophia an, nach der Geburt so schnell wie möglich in ihre alte Form kommen zu wollen. Läuten etwa wirklich bald die Hochzeitsglocken?