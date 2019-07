Sophia Vegas ganz in Weiß: Probt sie für die Hochzeit?

Montag, 1. Juli 2019 21:36 Uhr

Sophia Vegas (31) verlobte sich Anfang Mai mit Daniel Charlier und steckt gerade in den Vorbereitungen für die anstehende Hochzeit. Deswegen ist es gerade um die Blondine ziemlich ruhig geworden, dafür entschuldigte sie sich erst kürzlich bei ihren Followern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophia Vegas (@officialsophiavegas) am Jun 30, 2019 um 12:11 PDT

Nun gibt es neue Fotos von Sophia Vegas und ihrem Verlobten und die beiden zeigen sich ziemlich festlich und ganz in weiß. Sophia trug auf dem neuesten Bild ein langes schmales Kleid und einen Hut mit einer roten XXL-Blume im Haar.

Ganz in Weiß

Zu dem Bild schrieb sie: Heute teile ich mit euch mein erstes Polo Turnier. Es war einfach traumhaft schön. Und den Preis für den besten Hut beim Turnier ging dann mich, nächstes Jahr findet ihr mich im Polo Magazin.“

Dann äußert sich Sophia auch dazu, was sie in ihrer Instagram-Abstinenz so treibt: „Momentan genieße ich meine Freizeit einfach am liebsten zuhause mit unserer traumhaft süßen Tochter. Gewisse Dinge möchte ich nicht teilen, denn wenn wir mal ehrlich sind die meisten Menschen Posten etwas um gewissen Menschen eine Nachricht zu senden oder präsentieren sich von ihrer besten Seite?“