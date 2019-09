Sophia Vegas gratuliert sich selbst zum Geburtstag

Am vergangenen Sonntag feierte Sophia Vegas (32) Geburtstag und gratulierte sich kurzerhand selbst. Mit einem neuen Pärchenbild von sich und ihrem Verlobten Daniel Charlier und einigen privaten Worten, meldete sich die Blondine bei ihren Followen.

Sophia Vegas schreibt: „Happy birthday to me. Dieser Geburtstag ist wohl der schönste den ich je im Leben hatte. Da ich gesegnet bin mit unserer wunderschönen Tochter und dem Mann der mein Leben erfüllt. Wir sind eine große Familie die mich mit soviel stolz erfüllt aber vor allem unserem kleinen Engel Amanda der unser Familienglück krönt.“

Drei Hochzeiten geplant

Vor wenigen Monaten verlobte sich Sophia mit ihrem Daniel und ist bis heute überglücklich, endlich ihre große Liebe gefunden zu haben. Sie schreibt weiter: „Dieses Glück hätte ich mir niemals erträumen lassen. Es kommt im Leben nicht darauf an was wir zum Geburtstag bekommen sondern was für wundervolle Menschen um uns herum haben die unser Leben komplett machen und erfüllen.“

Quelle: instagram.com

Aktuell befindet sich Sophia in der Planung ihrer Hochzeit. Es sind insgesamt drei Feierlichkeiten geplant: In Kalifornien, in Deutschland und auf Ibiza. Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, haben die beiden nicht verraten, sie haben sich aber eine Menge vorgenommen.