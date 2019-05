Sophia Vegas hat sich verlobt

Freitag, 10. Mai 2019 08:52 Uhr

Eigentlich ist das nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte! Sophia Vegas (31) hat sich mit ihrem Freund Daniel Charlier verlobt. Erst im Februar wurden die beiden Eltern einer kleiner Tochter und krönen das neue Familienleben nun mit einer Verlobung!

Quelle: instagram.com

Ein Foto davon postete Sophia Vegas auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie: „Ich habe ‚Ja‘ gesagt. Das ist unser magischer Moment. Ich liebe dich für immer.“ Auf dem Bild hält Sophia stolz ihren XXL-Klunker in die Kamera. Ein Ring mit silbernen und gelben Steinen.

Es wird ihre 2. Ehe

Für Sophia wird es die zweite Ehe sein. 2010 heiratete sie in Nevada den damaligen Düsseldorfer Bordellbetreiber Bert Wollersheim, 2016 trennte sich das Paar jedoch wieder. Rund ein Jahr später erfolgte die Scheidung von Wollersheim.

Quelle: instagram.com

Sophia und Daniel sind aktuell in Mailand, die Blondine war dort in einer TV-Show aufgetreten. Für Daniel war der Trip nach Mailand anscheinend der richtige Zeitpunkt die Frage aller Fragen zu stellen. Auf Instagram schreibt Sophia: „Ich bin so aufgeregt, ich kann es nicht abwarten den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen.“