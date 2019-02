Sophia Vegas wehrt sich gegen ihre Hater

Mittwoch, 20. Februar 2019 22:20 Uhr

Sophia Vegas ist frischgebackene Mama der kleinen Amanda und muss sich fast täglich mit Kritik und Hatern auseinandersetzen. Erst kürzlich wurde sie von Djamila Rowe scharf kritisiert, weil Sophia sich dazu entschieden hatte nicht zu stillen und eine Vollzeit-Nanny eingestellt hat.

Nun wendet sich Sophia via Insta an ihre Kritiker und sagt: „Jeder neue Tag mit meinem Engel ist so unglaublich besonders. Und ich kann nur meinen lieben Kritikern wünschen das auch Ihr irgendwann so vollkommen und glücklich in Eurem leben seid, dass ihr Eure Energie für endlose liebe anstatt für Hater nutzt.“

Danach wurde es sogar etwas spirituell und Sophia erklärt: „Denkt immer daran, dass ihr das worauf ihr Euch fokussiert in Euer Leben zieht. Deshalb wählt eure Gedanken und Emotionen weise.“ Dazu gab es ein neues Bild von ihr und der kleinen Amanda, die seelenruhig auf der Brust ihrer Mama liegt.