Sophia Vegas will Freitag heiraten: „Wir haben das Kleid relativ groß bestellt“

Ich-Darstellerin Sophia Vegas (32) und ihr Verlobter Daniel Charlier wollen schon ganz bald den Bund der Ehe eingehen. Am kommenden Freitag will das Paar im kalifornischen Santa Barbara heiraten, doch die letzten Vorbereitungen sind noch nicht einmal getroffen.

Sophia Vegas, die optisch zumindest nichts dem Zufall überlässt, scheint es bei ihrer eigenen anstehenden Hochzeit lockerer anzugehen. Denn auch wenn die Hochzeit schon in wenigen Tagen steigt, hat sie erst gerade ihr Brautkleid erhalten.

Quelle: instagram.com

Gegenüber RTL sagt sie: „Ich glaube, ich bin die verrückteste Braut die es überhaupt gibt. Ich glaube, ich habe meine Hochzeit in nur einer Woche geplant. Wir sind so viel gereist, ich habe meine Hochzeit schon fast vergessen.“

Sie heiratet drei Mal

Das Brautkleid, welches sich Sophia Vegas in Berlin ausgesucht hat, kommt in letzter Minute an und ein Glück sitzt es nach ein paar Handgriffen wie angegossen an der drallen Blondine. „Wir haben das Kleid relativ groß bestellt, weil meine Brüste und mein Hintern so groß sind. Deswegen müssen wir groß bestellen, damit wir es in der Taille kleiner machen können“, so Sophia.

Die kommende Trauung wird im kleinen Rahmen stattfinden, die große Feier kommt im nächsten Jahr: „Nächstes Jahr heiraten wir kirchlich in Beverly Hills und auf Ibiza.“