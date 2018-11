Sophia Wollersheim verrät Baby-Geschlecht

Montag, 26. November 2018 08:25 Uhr

Sophia Vegas (früher Wollersheim) enthüllt das Geschlecht ihres Babys. Die 31-Jährige ist momentan im siebten Monat schwanger und erwartet mit ihrem Partner, dem US-amerikanischen Geschäftsmann Daniel Charlier ihr erstes Kind.

Auf der Thanksgiving-Party mit ihrer Familie hat sie nun verraten, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. Um die Spannung zu steigern, dekorierte das TV-Sternchen den Raum mit rosa und blauen Ballons sowie einem großen schwarzen Ballon, auf dem ein Fragezeichen gedruckt ist. In diesem waren „ganz viele Ballons in einer ganz speziellen Farbe, entweder rosa oder blau“. Selbstverständlich wurde das Ganze erst im Fernsehen enthüllt.

Quelle: instagram.com

Es wird ein Mädchen

Als die werdenden Eltern den Ballon dann zum Platzen brachten, fielen ganz viele rosa Ballons heraus. Es wird also ein Mädchen. „Ich glaube, es ist für jede Frau schön, ein kleines Mädchen in Kleider zu packen. Ein kleines Mädchen ist schon toll!“, schwärmt die werdende Mutter im Interview mit ‘RTL‘. Den Vater des ungeborenen Kindes kennt Sophia seit zehn Monaten. Gemeinsam mit ihm und seinen drei Kindern aus früheren Beziehungen wohnt sie in Beverly Hills, USA.