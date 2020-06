Sophie Turner fiebert dem Geburtstermin entgegen: „Kann es kaum erwarten!“

Sophie Turner kann es gar nicht abwarten, endlich Mutter zu sein. Die "Game of Thrones"-Darstellerin und ihr Ehemann Joe Jonas werden bald zum ersten Mal Eltern. Beide sind überglücklich über die Schwangerschaft und freuen sich auf ein Leben zu dritt.

Ein Insider verriet gegenüber „Entertainment Tonight“: „Joe und Sophie freuen sich, bald Eltern zu sein und sie genießen es, sich auf das Kind vorzubereiten. Sie versuchen außerdem, aktiv zu bleiben und Spaziergänge zu machen. Die ganze Jonas-Familie freut sich darauf, den Neuankömmling mit Liebe zu überschütten. Bald ist es soweit und Sophie kann es nicht abwarten, Mutter zu sein.“

Sie können es kaum erwarten

Erst vor kurzem sprachen die Schauspielerin und der Musiker darüber, wie sehr sie die gemeinsame Quarantäne genießen. In einem Instagram Live-Interview erzählte Joe:

„Ich denke, für uns ist es schön, uns gegenseitig in dieser Zeit zu haben, aber ich denke, das kann für viele unterschiedliche Menschen [anders] sein. Wir haben letztes Jahr geheiratet, wir wollen also natürlich einfach zusammen sein, es ist eine sehr besondere Zeit.“

Auch Sophie erzählte in der Lockdown-Talkshow „Conan at Home“, dass die Isolation für sie eigentlich kein Problem ist: „Mir gefällt es irgendwie. Ich bin ein introvertierter Mensch, ich bin ein Stubenhocker. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleiben könnte, würde ich es tun, also ist das großartig für mich. Ich sehe, wie schwierig es den Menschen fällt, aber ich verstehe nicht, wie die Menschen wirklich damit kämpfen.“ (Bang)