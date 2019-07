Sophie Turner und Joe Jonas: So romantisch war ihre zweite Hochzeit

Dienstag, 2. Juli 2019 10:49 Uhr

Gäste auf Sophie Turners und Joe Jonas‚ Hochzeit kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Nach einer spontanen Hochzeitszeremonie im Anschluss an die Veranstaltung der ‚Billboard Music Awards‘ im Mai in Las Vegas wiederholte das Paar das Ehegelübde dieses Wochenende erneut, diesmal vor der ganzen Familie und Freunden in Sarrians, Frankreich.

Einige Gäste beschreiben die zweite Hochzeit als „wahrhaftig schön“. So meinte ein Besucher gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Sophie und Joe wussten damals, als sie in Vegas heirateten, dass sie es beim zweiten Mal richtig machen würde. […] Sie mussten nur planen, damit sie eine perfekte Märchenhochzeit auf die Beine stellen konnten, was sie geschafft haben.“

Quelle: instagram.com

„Es war sehr emotional für jeden“

Sophie habe sich eine traditionelle, beinahe königliche Hochzeit gewünscht und nie etwas anderes in Erwägung gezogen, als etwas Weißes zu tragen. Frankreich war dabei der ideale Veranstaltungsort für die beiden Verlobten, wo es nicht nur wunderschön sei, sondern auch im Sommer der perfekte Platz sei, wo jeder zusammenkommen könne. Die Zeremonie selbst lief derweil ohne Zwischenfälle oder Komplikationen ab: „Die Hochzeit lief ohne Probleme ab, es war exakt so, wie es sich Sophie und Joe vorgestellt haben, was sicherlich nicht einfach ist, so ein Hochzeitsfest weit weg von Zuhause zu organisieren. Sie wollten eine riesige private Hochzeit im Süden Frankreichs.“

Das frischvermählte Paar konnte wohl während der Feier kaum die Augen voneinander lassen: „Es war sehr emotional für jeden, während der Zeremonie, weil Sophie und Joe sehr süß mit den Tränen kämpften. Sie hatten glückliche Tränen in den Augen, jeder konnte ihre Gefühle spüren.“