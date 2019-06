Sophie Turner und Joe Jonas: Zweite Hochzeit in der Stadt der Liebe?

Sonntag, 23. Juni 2019 12:29 Uhr

Sophie Turner und Joe Jonas könnten sich in Paris zum zweiten Mal das Ja-Wort geben. Das Paar ist bereits seit letztem Monat verheiratet, als es sich nach den Billboard Music Awards in einer spontanen, aber romantischen Zeremonie von einem Elvis-Darsteller in Las Vegas trauen ließ.

Seitdem spekulieren sie Fans, dass es demnächst noch eine zweite, große Feier geben soll. Paris könnte der Ort dafür sein. Die Turteltauben machen dort aktuell Urlaub und posteten nun auch einen verliebten Schnappschuss. Das Foto, auf dem man den Eiffel Turm im Hintergrund sieht und auf dem die beiden Frischvermählten sich zu einem Kuss zueinander beugen, posteten der Jonas Brothers-Star und die ‚Game of Thrones‘-Darstellerin nun beide auf ihren Instagram-Accounts.

Dazu schrieben sie jeweils nur das Wörtchen „Ich“ und setzten eine französische Flagge und ein Smiley-Gesicht dazu.

Quelle: instagram.com

Reise durch Europa

Da erst vor Kurzem auch Insider berichteten, dass das Paar noch eine große Party mit eleganter Dekoration, einem klassischen Hochzeitskuchen und einer Live-Band haben wolle, sprechen alle Zeichen für eine zweite Trauung in der Stadt der Liebe. Auch eine Art Jungesellinnen-Abschied feierte Sophie vor Kurzem.

Gemeinsam mit einigen Freundinnen reiste sie quer durch Europa. Mit einem Privatjet ging es unter anderem nach Benidorm in Spanien, Berlin in Deutschland und Prag in Tschechien. Die Schauspielerin soll bei dem Trip meist einen ‚Bride-to-Be‘-Schleier getragen haben. Klingt so, als wäre die große Hochzeitsfeier wirklich nicht mehr in weiter Ferne.