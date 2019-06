Spice Girls & N’sync feiern 90er-Flashback

Mittwoch, 5. Juni 2019 06:30 Uhr

Hach, das waren Zeiten! Auch die Jungs von N’sync und die Mädels der Spice Girls erinnern sich gern an die 90er zurück. Schließlich war das für beide Bands das Jahrzehnt, in dem sie ihren weltweiten Durchbruch feierten.

Quelle: instagram.com

Einen Throwback feierte nun N’sync-Sänger Lance Bass auf Instagram, er postete ein Bild von beiden Bands gemeinsam, wie sie ziemlich vertraut beisammen sitzen. Dazu schrieb er: „Das ist so 90er!“ Das Bild müsste Mitte der 90er entstanden sein. Die Spice Girls feierten 1996 mit ihrer Debüt-Single „Wannabe“ ihren Durchbruch und auch N’sync gelang im selben Jahr mit ihrem ersten Song „I Want You Back“ der Startschuss ihrer Karriere.

Apropos vertraut, Justin Timberlake gab vor einem Jahr zu, etwas mit einem Spice Girl gehabt zu haben. In der Talkshow von Ellen DeGeneres spielte er das Spiel „Never have I ever“, in dem er mit „Ich habe“ oder „Ich habe nicht“ auf Fragen antworten musste. Auf die Frage, wer noch nie etwas mit einem Spice Girl hatte, antwortete er: „Ich habe“.

Von welchen Spice Girl er gesprochen hat, gab er in der Sendung nicht bekannt.

