Spice Girls: So stehen sie also zu Victoria Beckham

Victoria Beckham (44) ist trotz ihrer Tourabsage noch ein Teil der Spice Girls. Das haben die Damen jetzt nochmals klar gestellt.

Die Modedesignerin entschied sich dazu, im Rahmen der kommenden Wiedervereinigungstour der Girlgroup nicht wieder mit ihren Bandkolleginnen auf der Bühne zu stehen. Nun betonten diese nichtsdestotrotz, sie sei immer noch Teil ihrer Musikfamilie und sie hätten Victoria in ihre Pläne eingeweiht, um sicherzustellen, dass sie sich nicht außen vorgelassen fühlte.

„Schau, du bist in der Band, auf und abseits der Bühne“

Geri Horner sagte gegenüber ‚The Sun‘: „Wir fünf hatten schon immer diese Einstellung, dass wir uns gegenseitig auf und abseits der Bühne unterstützen. Wir haben mit ihr gesprochen und uns mit ihr getroffen und sagten ‚Schau, du bist in der Band, auf und abseits der Bühne, das spielt keine Rolle‘. Und sie zeigte sich einfach sehr unterstützend. Im Leben kommt man an einen Punkt, wo man will, dass alle glücklich sind und sich wohlfühlen und die Dinge verändern sich und sie war einfach wirklich positiv.“

Victoria bekommt trotzdem viel Geld

Während Mel B betonte, dass sie immer noch hoffe, dass irgendwann eine gemeinsame Tour mit allen fünf Bandmitgliedern zustande komme, erklärte Mel C, dass Beckham trotz ihrer Absage eine Riesensumme für das Comeback kassiert.

„Nun, wisst ihr, das ist diskutierfähig, aber das Ding ist, dass wir sehr stolz auf Victoria sind. Sie arbeitet unglaublich hart und was sie erreicht hat, ist großartig und sie wird immer ein Spice Girl sein“, kommentierte sie.

Das wünscht sie den Mädels

Obwohl der Star bei der Stadiontour der Girlband 2019 also nicht dabei sein wird, sandte sie nach der offiziellen Ankündigung vergangene Woche trotzdem gute Wünsche in Richtung der Band, die von Emma Bunton komplettiert wird. Beckham erklärte, die Spice Girls seien ein extrem wichtiger Teil ihres Lebens gewesen und sie wünsche ihren Mädels ganz viel Erfolg.