Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack haben im TV geheiratet

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben am 6. Juni live im Fernsehen geheiratet. Bereits im November des vergangenen Jahres haben sich der 44-Jährige und die ehemalige „DSDS“-Kandidatin während der TV-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ verlobt.

Nun haben sie sich das Ja-Wort gegeben und das ebenfalls vor den Augen der Nation und Kollege Florian Silbereisen war der Trauzeuge. In der Show „Schlagerlovestory.2020“ wurde Woitschack zunächst in einem atemberaubenden Brautkleid mit langer Schleppe, in einer Kutsche zum Studio gefahren. Dort angekommen hat sie ihrem Liebsten kurz danach ewige Liebe und Treue geschworen.

Darum haben sie im TV geheiratet

Mross konnte sich ein paar Tränen vor Rührung nicht verkneifen. Mit dabei: die Familien der beiden Stars, Gäste der Sendung wie beispielsweise Andrea Berg und Roland Kaiser sowie die Zuschauer. Nach der Eheschließung sangen die beiden Frischvermählten ein gemeinsames Duett. Ihren großen Tag hatten die beiden Turteltauben zuvor aufgrund der anhaltenden Coronakrise verschieben müssen – bis jetzt.

Über die Entscheidung, öffentlich im TV zu heiraten, hatte Stefan Mross gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärt: „Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten.“ Er und Woitschack hätten die Fans an ihrem „privaten Glück teilhaben lassen“ wollen. „Sie haben uns immer die Treue gehalten“, so der 44-Jährige.

Doch die TV-Hochzeit kam offensichtlich nicht bei allen Zuschauern gut an. „Das mit der Vermählung fand ich nicht so toll und ist ja wohl eine Privatsache. Eine solche billige Vermarktung hat doch wohl Herr Mross nicht nötig“, kommentierte zum Beispiel einer bei der ARD.

5,077 Millionen Zuschauer*innen waren an den Bildschirmen mit dabei, das entspricht einem Marktanteil von 17,9 Prozent.

In der Eurovisionsshow, die als Live-Sendung ohne Publikum stattfand, präsentierte Florian Silbereisen Stars mit Herzklopfen und Schlager zum Mitsingen! Mit dabei waren Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Ben Zucker, DJ Ötzi, Giovanni Zarrella, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Thomas Anders, Ramon Roselly und viele, viele andere.