Stefan Mross & Anna Carina Woitschack: Hochzeit in Sicht?

Montag, 13. Mai 2019 21:06 Uhr

Stefan Mross will seine Liebste heiraten. Der 43-Jährige schwebt noch immer auf Wolke sieben mit Anna Carina Woitschack. Zwischen den beiden läuft es so gut, das sie mittlerweile sogar noch einen Schritt weiter gehen wollen.

„Am Anfang sagten einige Leute zu mir: ‘Ach Anna, das wird doch nichts! Du bist viel zu jung und Stefan ist viel zu alt für dich.‘ Aber wir haben uns nicht reinreden lassen“, so die Sängerin gegenüber ‚Neue Post‘. Heute sind die beiden seit mehr als zwei Jahren überglücklich zusammen. Sie wollen so viel Zeit, wie möglich miteinander zu verbringen.

„Alle guten Dinge sind drei!“

„Wir versuchen, räumliche Trennung zu vermeiden, damit wir immer zusammen sein können“, schwärmt sie. Bei so viel Liebesglück ist mittlerweile auch eine Hochzeit ein Theme bei den beiden Turteltauben. „Alles Schritt für Schritt. Aber ich wünsche mir natürlich eine Hochzeit! So ganz klassisch in Weiß, mit Kutsche und Tauben. Ja, das könnte auch richtig kitschig sein. Ich würde nicht Nein sagen, wenn Stefan mich fragt“, erzählt die ganz verliebt weiter.

Quelle: instagram.com

Auf den Antrag muss sie allen Anschein nach auch nicht mehr allzu lange warten. Schließlich verkündete Stefan, der bereits zwei Ehen hinter sich hat, laut ‚Neue Post‘: „Aller guten Dinge sind drei!“