Steve Irwin (†): Tochter Bindi plant ihre Hochzeit

Bindi Irwin, die Tochter des 2006 verstorbenen Crocodile Hunters Steve Irwin, plant ihre Hochzeit. Nun, zwei Monate nach ihrer Verlobung befindet sie sich noch im „Planungsmodus“ für ihre Hochzeit.

Die 21-jährige Umweltschützerin gab ihre Verlobung mit Chandler Powell im Juli bekannt und nur zwei Monate später ist sie ihrem Bruder Robert Irwin zufolge bereits im Besitz von allem, was sie braucht, um die perfekte Hochzeit zu planen. Der 15-Jährige erklärte, seine Schwester habe „all die Farb-Ordner“.

„Bindi ist im Planungsmodus, sie ist unglaublich“, berichtete er ‚Access‘ gegenüber. „Sie hat all die Farb-Ordner.“ Und Bindi selbst fügte hinzu: „Die Welt retten und eine Hochzeit planen. Es ist hart! [Aber] es ist eine gesunde Balance.“

Sie ist in seine Fußstapfen getreten

Die beiden Geschwister und ihre Mutter Terri Irwin führen die Umweltschutzarbeit ihres verstorbenen Vaters Steve Irwin fort, der 2006 von einem Rochen ins Herz gestochen wurde, während er eine Dokumentation filmte. Und der 22-jährige Chandler hat ebenfalls keine Zeit vergeudet und die Familie sofort in ihrer Mission unterstützt.

Der Verlobte von Bindi trägt also heute auch die berühmten khakifarbenen Hosen, für die der ‚Crocodile Hunter‘ bekannt war. Bindi sagte: „Ich habe solch ein Glück, dass ich meine Person im Leben gefunden habe und ich habe auch so ein Glück, dass meine Familie ihn genauso liebt wie ich es tue. Er zog diese khakifarbenen [Hosen] an und er hat nie zurück geschaut.“