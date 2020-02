Susan Sideropoulos: So verliebt war sie in Jakob schon als Teenager

Susan Sideropoulos feierte den Valentinstag mit einem süßen Pärchen-Foto, das bereits vor 24 Jahren entstand. Die 39-jährige Schauspielerin ist mit ihrer ersten großen Liebe Jakob Shtizberg verheiratet.

Im Jahr 2006 gaben sie sich das Ja-Wort. Gemeinsam haben der ‚GZSZ‚-Star und ihr Mann zwei Kinder, Joel (9) und Liam (8). Kennen tun sich die beiden sogar noch viel länger, genau genommen seit ihren Jugendtagen.

Quelle: instagram.com

Zum Valentinstag erinnerte die Moderatorin nun an die alten Zeiten – mit einem süßen Schnappschuss aus dem Jahr 1996. Bestaunen können die Follower der Blondine das Throwback-Bild auf ihrem Instagram-Profil.

Das ist das Geheimnis ihrer Ehe

Dazu schrieb sie: „Es war einmal am 14.02.1996 in Hamburg. Die erste große Liebe vergisst man nie, sagt man. Verrückt, dass sie auch 24 Jahre später immer noch an meiner Seite ist.“ Einfach zuckersüß!

Gegenüber ‚Promiflash‘ verriet Susan Sideropoulos bereits einmal, was hinter ihrer glücklichen Ehe steckt. „Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man dem Partner viel mehr gönnen sollte, denn am Ende geht es einem besser, wenn es dem Partner gut geht“, sagte sie im Interview. Wichtig sei zudem gemeinsame Zeit: „Meine Kinder wissen das auch: Nach 20 Uhr ist Erwachsenen-Zeit und das läuft ganz gut.“