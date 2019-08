Susana & Ingo Kantorek: Ihre Liebe begann schon mit einem schwerem Autounfall

Ingo Kantorek (44) und seine Frau Susana (48) verunglückten Freitagnacht auf der A8 auf dem Rückweg aus ihrem Italienurlaub. Das Paar war rund 20 Jahre liiert, sie verband eine große Leidenschaft für schnelle Autos.

Bereits vor einem Jahr erzählte Ingo Kantorek wie er 1999 seine Susana kennengelernt hatte und dass sie bereits damals einen schweren Autounfall gehabt hatten: „15.09.1999 ich hatte Geburtstag, keiner meiner Kumpels Bock oder Zeit für Party. Ich also Mittwochabend in eine Disco in Laatzen. Da saß Susi am Tresen, Shit die ist hier dachte ich. Ich hatte Susi vor über einem Jahr in einem anderen Laden kennengelernt, bin paar mal bei ihr abgeblitzt und wir hatten einen schweren Autounfall zusammen. Also was machst du jetzt ?“

Danach sind sich Ingo und Susi doch noch näher gekommen und verliebten sich in einander. Nun endete ihre Liebe und ihr Leben bei einem tragischen Autounfall Freitagnacht. Genau so, wie sie einst vor 20 Jahren begann.

Quelle: instagram.com

Unfall-Auto war ein Mietwagen

Ingo und Susana waren am letzten Freitag mit einem neuen Mercedes X-Klasse Geländewagen unterwegs. Nun kam heraus, der Wagen war geliehen. Das Paar plante diesen Wagen zu kaufen und fuhr den Wagen zur Probe.

Frank Weike (50), Chef der Gruma-Automobile in Döbeln sagt gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wir sind alle geschock. Ingo und seine Frau waren gute Freunde von mir. Sie wollten das Auto kaufen. Das Auto war ein Vorführwagen, ein knappes Jahr alt, hatte etwa 40 000 Kilometer auf dem Tacho.“