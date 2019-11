Sylvie Meis: Huch, sie ist verlobt! Wer ist denn diesmal der Glückliche?

Sylvie Meis (41) ist gerade einmal ein paar Monate mit ihren Freund Niclas Castello (41) zusammen. Erst im Juli 2019 gab es gestochen scharfe Bilder, auf denen die frisch Verliebten im Meer herumturtelten. Nun haben sich die beiden verlobt.

Die Moderatorin und der Künstler kennen sich noch nicht sonderlich lange. Anfang Juni sollen sie sich angeblich auf der Hochzeit von Model Barbara Maier (33) in Venedig kennen gelernt haben. Offensichtlich verliebten sich die beiden „auf den ersten Blick“ ineinander, denn bereits wenige Wochen später tauchten die ersten Kussfotos auf, die bei einem gemeinsamen Trip nach St. Tropez entstanden sind.

Das ist der Verlobungsring

Nun soll der 41-Jährige der ehemaligen „Supertalent„-Jurorin die Frage aller Fragen gestellt haben. Den Antrag soll er laut RTL wohl während einer Reise nach Los Angeles vor zwei Wochen gemacht haben. Wo und in welchem Rahmen er auf die Knie ging, wurde allerdings nicht bekannt. Dennoch gab das Management der Schönheit gegenüber dem TV-Sender nun bekannt, dass sich das Paar offiziell verlobt hat!

Zudem präsentierte der TV-Star zuletzt während eines Events in Berlin einen fetten Klunker an ihrem Finger. Der 4 Karat schwere Diamant soll vom Promi Juwelier Michael Grenee stammen, der unter anderem schon den Verlobungsring von Paris Hilton (38) entworfen hatte. Hach, was für Neuigkeiten!

Castello macht Kunst für Beyoncé

Wann genau die Hochzeitsglocken läuten steht allerdings nicht fest, genauso wenig ob es überhaupt dazu kommt.

Die Liste von Sylvie Meis Verflossenen ist schließlich lang und einige Liebschaften darunter hielten nicht besonders lange. Ihr wohl bekanntester Ex ist der ehemalige Fußballprofi Rafael van der Vaart (36) mit dem sie immerhin von 2005 bis 2013 verheiratet war. Doch auch die anderen Maurice Mobetie (2015), Sander Klieverik (Anfang 2018), Manuel Campos Guallar (Sommer 2018), Bart Willemsen (Ende 2018 bis Anfang 2019) haben alle eines gemeinsam: sie waren gut situiert.

Auch Sylvies jetziger Verlobter dürfte ihr finanziell so einiges bieten können. Schließlich ist Castello derzeit einer der gefragtesten Künstler der Welt. Der gebürtige Thüringer begeistert die Branche vor allem durch seine Werke in der Pop-Art sowie im Neo-Expressionismus. Zu seinen Kunden sollen unter anderem auch Jay-Z (49) und Beyoncé (38) gehören. Großartig!

