Sylvie Meis: War das der Trennungsgrund?

Dienstag, 23. April 2019 17:23 Uhr

Rund fünf Monate war Sylvie Meis (41) mit ihrem Ex Bart Willemsen (29) liiert, vor wenigen Tagen dann die, nicht ganz so überraschende, Trennungsnachricht. Warum sich Sylvie und ihr jüngerer Lover getrennt haben, verriet die Moderatorin nicht.

Nun sprechen jedoch Freunde von Sylvie Meis gegenüber „Bunte“ über einen womöglichen Grund der Trennung. So heißt es: „Sylvie arbeitet viel und genießt das Leben. Sie ist in Deutschland ein Star, Bart gilt hier nur als der Mann an ihrer Seite. Darüber kam es zwischen den beiden öfter zum Streit. Sylvies Mann benötigt eine große Portion Selbstbewusstsein, die fehlte Bart.“

Quelle: instagram.com

Mit seinen 29 Jahren ist Bart auch 12 Jahre jünger als die Moderatorin, vielleicht auch ein Grund, warum es am Ende nicht reichte. Gegenüber RTL sagte sie vor einigen Monaten jedoch: „Eigentlich ist es nur ein Thema, weil andere Menschen darüber sprechen. Ich denke, heutzutage ist es schon so, dass es immer weniger aufregend ist für Leute.“