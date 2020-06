Taylor Swift schwärmt von Cara Delevingne

Taylor Swift findet, dass Cara Delevingne eine loyale Freundin ist. Die 27-jährige Schauspielerin ziert derzeit das Cover der Zeitschrift „Variety“. Für ihre Freundin hat Taylor einen süßen Text verfasst, der gemeinsam mit einer Fotoreihe veröffentlicht wurde.

So schwärmt sie

„Cara ist extrem, exzentrisch, lustig, liebevoll und sehr loyal“, beschreibt Taylor Swift ihre Freundin dort, „Sie ist von Natur aus neugierig und jagt immer nach dem nächsten Abenteuer, was es zu einem wilden Ritt macht, ihre Freundin zu sein. Man weiß nie, wohin die Nacht dich bringt, wenn sie dabei ist. Und obwohl sie offen und gesellig ist, ist sie auch eine Person, die du auf der Party in der Ecke findest, wo sie seit Stunden mit einer Person redet, die sie gerade erst kennen gelernt hat, einfach nur, weil diese Person gerade eine schwere Zeit hat. Sie ist immer neugierig auf neue Menschen und sehr sensibel. Es ist dieser Mix aus Neugier und Sensibilität, der es ihr so leicht macht, vor der Kamera jemand anders zu werden.“

Auch Orlando Bloom verfasste für die Publikation einige Worte über seine „Carnival Row“-Kollegin. Er schreibt: „Sie ist einfach sie selbst. Sie bewegt sich immer, schnipst mit den Fingern oder klopft auf den Tisch. Wenn sie still steht, eine Gegenüberstellung zu ihrer nervösen Natur, dann funktioniert auch das.“ (Bang)