Tennis-Star Alexander Zverev liebt GNTM-Model Brenda Patea

Bei GNTM versuchte sie sich als Model damals belegte sie den 10. Platz, seitdem ist Brenda Patea (26) als Influencerin erfolgreich. Jetzt wurde bekannt, das sie die neue Frau an der Seite von Tennis-Star Alexander Zverev (22) ist.

Kennengelernt habe sich das Paar Ende Oktober in Paris. „Wir haben uns anfangs auf Englisch unterhalten, bis wir merkten, dass wir beide Deutsch sprechen“, sagt Brenda Patea gegenüber dem Magazin „Gala“. Was sie an ihrem neuen Freund besonders liebe? „Seine Ehrlichkeit. Er ist niemand, der sich verstellt“, so Brenda.

„Ich kannte ihn nicht“

Das Model sagt, sie habe Anfangs gar nicht gewusst wer Alexander ist. Er hat sie in einem Café angesprochen. Sie erzählt weiter: „Steffi Graf und Boris Becker sagen mir etwas, aber ihn kannte ich leider noch nicht.“

Mit 1,83 m ist Brenda eine groß gewachsene Frau, Alexander Zverev ist 1,98 m und somit ein ganzes Stück größer als das Model. „Er ist so charmant und witzig – und noch einen Kopf größer als ich, was bei meinen 1,83 Meter eher selten vorkommt“, so Brenda.