„The Darkness“-Star Justin Hawkins will Ed Sheeran erpressen!

Justin Hawkins witzelte, er wolle Ed Sheeran mit einem Foto „erpressen“, das nach ihrem gemeinsam Fußball-Match geschossen wurde. The Darkness stellten sich dem ‚Shape of You‘-Sänger sowie Mitgliedern seiner Crew gegenüber, als sie den Superstar vergangenen Monat in seiner Heimatstadt Ipswich bei Konzerten unterstützten.

Nun gab der ‚I Believe In A Thing Called Love‘-Sänger zu, am Ende des Spiels die Trikots mit seinem rothaarigen Kollegen getauscht und in den Farben des jeweiligen Gegners für einen Schnappschuss posiert zu haben.

„Jeder nahm es sehr ernst!“

Über die Shows reflektierend sagte er gegenüber ‚BANG Showbiz‘ exklusiv: „Es fing als nettes Rumschießen an und dann, als die Pfeife ertönte, wurde es ein ziemlich ernster Test! Ich denke, jeder nahm es sehr ernst!“

Weiter erklärte er: „Aber ich war für die Chance, aufzutreten, dankbar, weil wie oft kann man vor Tausenden von Leuten in seinem Heimatland auftreten und am Ende des Tages auch noch ein Match spielen? Es war ein großartiger Tag, ich habe es sehr genossen.“

Quelle: instagram.com

„Und das Witzige war, dass ich und Ed am Ende auch Trikots tauschten. Es gibt ein Foto, das nicht veröffentlicht wurde – oder niemals veröffentlicht wird – von mir in einem Ipswich-Shirt und ihm in einem Norwich-Shirt. Ihr werdet das Bild niemals sehen, es wird niemals auftauchen… ich benutze es, ich benutze es vielleicht, um ihn zu erpressen!“

Justin und seine Bandkollegen, Bruder Dan Hawkins, Frankie Poullain und Rufus ‚Tiger‘ Taylor, veröffentlichen in drei Wochen, am 4. Oktober, ihr neues Album ‚Easter Is Cancelled‘ und der 44-Jährige genoss es, ein vielfältigeres Album als jemals zuvor schreiben zu können.

„Es ist irgendwie ein Konzept-Album“, berichtete er. „Das Einzige, was nötig war, war meine Stimme und die Gitarre, der unverkennbare Klang, wenn unsere Gitarre spielt.“