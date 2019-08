„The O.C.“-Star Erin Foster hat sich verlobt

Erin Foster und Simon Tikhhman sind verlobt. Die 36-Jährige ist erst seit etwa einem Jahr mit ihrem Liebsten zusammen, aber das Paar hat diesen wichtigen Schritt in der Beziehung offenbar schon erreicht. Am Dienstag (20. August) verriet Erins ältere Schwester Sara Foster die guten Nachrichten auf ihrem Instagram-Account.

Quelle: instagram.com

„Wie um alles in der Welt habe ich das geschafft?“

Die Tochter von Musiker David Foster teilte ein Foto der ‚Barely Famous‘-Schauspielerin, die ihren Verlobungsring in die Kamera hält, auf ihrem Profil und verkündete so, dass das Paar die Beziehung auf das nächste Level heben wird. Unter dem Bild schrieb die 38-Jährige: „Ladies, ich schätze, die Moral von der Geschichte ist: Bleibt verrückt, denn offenbar beschert euch das einen Ring.“ Nur Minuten später teilte auch Erin selbst ihre geschockte Reaktion mit einem Foto auf Instagram und schrieb dazu: „Wie um alles in der Welt habe ich das geschafft?“

Quelle: instagram.com

Im August letzten Jahres begann Erin, mit dem Geschäftsmann auszugehen und Insider sagten bereits zu diesem Zeitpunkt, dass es sehr ernst zwischen ihnen sei. „Es ist ihnen ernst. Erin und Simon trafen sich durch gemeinsame Freunde in Los Angeles. Es läuft sehr gut. Simon ist ein guter Kerl und er behandelt Erin wundervoll.“