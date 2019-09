Thore Schölermann hat seine Jana geheiratet

Moderatoren-Beau Thore Schölermann (34) hat seine langjährige Freundin Jana Julie Kilka (32) nach neun Jahren Beziehung in luftiger Höhe geheiratet. So tauschte das Paar auf dem Gip­fel des Tiroler Seefelder Jochs in 2100 Meter Höhe die Ringe und das Eheversprechen.

Geheiratet wurde im kleinen Kreis vor einem Traubogen mit Blick auf das Karwendelgebirge. Genau an der Stelle, an der Thore seiner Jana vor einem Jahr bei einer Wanderung den Heiratsantrag gemacht hat.

Quelle: instagram.com

Er stellt die Frage aller Fragen anders

An diesen Moment denkt die „Get the fuck out of my house“-Moderatoren noch immer mit Schmetterlingen im Bauch zurück: „Ich fand es süß, dass er nicht gefragt hat, ob ich seine Frau werden will, sondern ob er mein Mann werden darf.“ Diesen Titel trägt Schölermann nun auch. Anwesend waren dabei 15 Personen und Hund Rudi.

Der Moment der Trauung hatte etwas magisches, wie Jana erklärt: „Genau in dem Moment, in dem wir uns das Jawort gegeben haben, hat es aufgehört zu regnen.“ Kennen und lieben lernten sich die beiden vor neun Jahren am Set der Vorabend-Serie „Verbotene Liebe“.