Thore Schölermann und seine Jana zeigen hier ihre Hochzeitsfotos

Thore Schölermann und Jana haben die ersten Hochzeitsfotos geteilt. Ende Januar gaben sich der Moderator und die Schauspielerin erneut das Ja-Wort, nachdem sie sich im September vergangenen Jahres standesamtlich trauen ließen.

Die Schnappschüsse von der Feier entstanden in einer romantischen Winterlandschaft. Während der ‚taff‚-Moderator und die ‚Verbotene Liebe‚-Darstellerin Händchen halten, wackelt Hündin Rudina entspannt mit einem Stock im Mund hinter den beiden her.

Quelle: instagram.com

Hier fand die Hochzeit statt

Laut dem ‚Bunte‘-Magazin entstanden die Fotos am 25. Januar, wo demnach auch die Hochzeit stattfand. Bei dem Kleid handelt es sich allerdings um keine klassische Braut-Robe sondern um ein Abendkleid, das sie von einem Atelier ausgeborgt hat. Dafür spricht zumindest die Verlinkung des Kostümverleihs. Dennoch hätte die 32-Jährige wohl nicht eleganter aussehen können.

Die Zeremonie selbst fand in einer prunkvollen Kirche auf der österreichischen Jufenalm statt. „Ich will!!! Noch nie war ich mir bei etwas so sicher: Ich will für immer mit dir durchs Leben gehen, bis wir alt und runzlig sind“, schrieb die Schauspielerin zu einen Bild, das die beiden während des Hochzeitskusses zeigt.

Quelle: instagram.com

Seit rund 10 Jahren ein Paar

Thore und die gebürtige Münchnerin wurden bereits 2010 ein Paar, nachdem sie sich am Set von ‚Verbotene Liebe‘ kennen gelernt haben. Im April 2018 verlobten sie sich heimlich.