Timur Bartels: Valentinstag mit Romeo und Michelle

Heute ist der Tag der Liebe und auch Schauspieler Timur Bartels wird den Valentinstag mit seiner Freundin Michelle Math verbringen. Doch die beiden haben sich etwas ganz besonderes vorgenommen und fahren für ein paar Tage ans Meer.

„Am Valentinstag bin ich mit meiner Freundin und unserem Hund Romeo am Timmendorfer Strand im Barefoot Hotel. Das ist unser erster Valentinstag den wir gemeinsam am Strand verbringen werden“, so Timur Bartels gegenüber „Blue Sparrow“.

Quelle: instagram.com

Das erste Mal

Timur und Michelle wollen die frische Seeluft genießen und Zeit zu dritt, mit Hund Romeo, verbringen. Für den wird es besonders spannend, denn darf erstmals Strandluft schnuppern: „Für unseren Hund ist es sogar das erste Mal am Strand. Wir sind ganz gespannt, wie es ihm gefallen wird“, so der Schauspieler.

Nach einer kurzen Beziehungspause ist Timur im Frühjahr 2019 wieder mit Michelle zusammen gekommen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Gegenüber der „B.Z.“ erklärt er damals: „Wir waren schon mal vor zwei, drei Jahren zusammen.“