Tom Beck: Auch er zeigt seinen Babybauch

Mittwoch, 5. Juni 2019 10:00 Uhr

Am Montagabend ließ Chryssanthi Kavazi (30) die Baby-Bombe auf Instagram platzen: Die 30-jährige und ihr Mann Tom Beck (41) erwarten ihr erstes Kind. Dazu postete sie in Bild in einem weißen Tanktop und einer Jeans, auf dem sie sich ihren kleinen Babybauch hielt.

Quelle: instagram.com

Nun zeigt Chryssanthi Kavazis Mann Tom Beck auch seinen Babybauch und stellt das Bild nach. In einem ähnlichen Outfit hält er sich sein, zugegeben, sehr kleines Bäuchlein. Dazu schrieb er: „Hallo Leute! Viele von Euch haben sich‘s vielleicht schon gedacht, denn die Blicke sind mir nicht entgangen. Aber die Kilos haben einen guten Grund! Und deshalb kann ich heute stolz verkünden: ja, ich bin mit schwanger!“

Moderatorin Steffi Brungs schreibt: „So ein schöner Babybauch! Glückwunsch Papa Beck!“ und ein anderer Follower antwortet: „Bierbaby!“ Für Chryssanthi Kavazi und Tom Beck ist es das erste Kind. Im letzten Jahr heiratete das Paar in einer romantischen und ausgelassenen Sause. Kavazi wird sich ab Herbst in den Mutterschutz begeben, aber schon Anfang 2020 wieder in ihre „GZSZ„-Rolle Laura schlüpfen.

Quelle: instagram.com