Tom Beck und Chryssanthi Kavazi werden Eltern

Dienstag, 4. Juni 2019 08:45 Uhr

Überraschung: Chryssanthi Kavazi (30) und Tom Beck (41) werden Eltern. Das teilte die „GZSZ„-Schauspielerin am Montagabend in einem kurzen und knappen Instagram-Posting mit. Auf dem Bild hält sie sich freudig ihre Mini-Kugel.

Dazu schrieb Chryssanthi Kavazi: „Hi, wir sind es!“ In den Kommentaren freuen sich viele bekannte Gesichter mit den werdenden Eltern, z.B. „GZSZ“-Kollegin Valentina Pahde, sie schrieb: „Ich werde Tante“ oder Kollege Timur Ülker: „Glüüückkwwuuunschhh!“

Sie bleibt bei „GZSZ“

Doch wie geht es für ihre Serienrolle Laura nun weiter? Fans können sich freuen, bis Herbst 2019 wird sie noch in der Serie zu sehen sein, ehe sie sich in die Baby-Pause verabschieden wird. Anfang 2020 soll Chryssanthi dann wieder in ihrer Rolle als Laura zurückkehren.

Quelle: instagram.com

Für Chryssanthi Kavazi und Tom Beck ist es das erste Kind. Im letzten Jahr heiratete das Paar in einer romantischen und ausgelassenen Sause, mit vielen griechischen Bräuchen. Chryssanthi hat griechische Wurzeln und eine riesige Familie.