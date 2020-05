Tom Holland: Ist diese heiße Schauspielerin seine Neue?

Tom Holland soll mit der Schauspielerin Nadia Parkes zusammen sein. Der Schauspieler soll seit etwa drei Monaten eine Romanze mit der 24-jährigen Schauspielerin begonnen haben – kurz bevor Großbritannien wegen der Coronavirus-Pandemie Sperrmaßnahmen verhängte.

Und Insider behaupten nun, dass das Paar zusammen im Haus des 23-Jährigen in London den Lockdown verbrachte und die Dinge „großartig“ liefen.

Es hat sie zusammengeschweißt

Der Insider berichtete „MailOnline“: „Für Tom und Nadia waren es die ersten Tage, als der Lockdown in London angekündigt wurde. Sie trafen die Entscheidung, sich gemeinsam zu isolieren, und die Dinge liefen großartig zwischen ihnen. Tom hat Freunden und Familie erzählt, dass sie in einer offiziellen Beziehung sind, und das Zusammenleben so früh in ihrer Romanze hat sie nur noch stärker gemacht.“

Während sie mit Tom Holland zusammenlebte musste Nadia zweifellos mithelfen, auf die Hühner des Schauspielers aufzupassen, die er sich vor der Isolation anschaffte. Der Star hatte nämlich Angst, dass ihm die Eier ausgehen könnten, da sie in den örtlichen Geschäften ausverkauft waren.